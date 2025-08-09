Paderno, cane finisce in un dirupo tra i rovi: salvato dai Vigili del Fuoco

E’ successo nel pomeriggio di oggi, sabato

L’intervento è stato effettuato dai vigili del fuoco del distaccamento di Merate

PADERNO D’ADDA – Era finito in un dirupo tra i rovi della scarpata che costeggia l’alzaia dell’Adda. E lì lo hanno recuperato i vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Merate.

E’ una storia a lieto fine quella che vede protagonista un cane scivolato nel dirupo per una sessantina di metri circa finendo in un luogo molto impervio.

Dopo aver aperto un varco, la squadra di volontari si è calata nella sterpaglia fino a raggiungere il cagnolino riportato tra le braccia dei proprietari.