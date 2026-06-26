Paderno d’Adda. In fiamme un fienile nella notte, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato alle ore 2.30 della notte tra giovedì e venerdì

Ben cinque le squadre impegnate a bordo di autopompe e autobotti per un totale di circa venti Vigili del Fuoco

PADERNO D’ADDA – L’allarme è scattato intorno alle 2.30 della notte tra giovedì e venerdì quando i Vigili del Fuoco dal comando provinciale di Lecco, dai distaccamenti di Merate, Valmadrera e dal comando di Monza con Vimercate, sono intervenuti per un fienile in fiamme a Paderno d’Adda.

Ben cinque le squadre impegnate a bordo di autopompe e autobotti per un totale di circa venti Vigili del Fuoco. Nella stalla vicina all’incendio erano presenti anche degli animali che, fortunatamente, non hanno avuto conseguenze.

Dopo aver spento le fiamme, i Vigli del Fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza della zona: in supporto alle autobotti di Lecco (distaccamento di Merate) e di Bergamo (distaccamento di Medolago), stanno operando i mezzi movimento terra del Comando Vigili del Fuoco di Milano.