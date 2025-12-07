Pasturo. 75enne elisoccorso ai Piani di Nava dopo una caduta

La richiesta di intervento è stata lanciata in mattinata poco prima delle 11
PASTURO – Un uomo di 75 anni si è infortunato questa mattina a Pasturo, in località Piani di Nava, dopo una caduta avvenuta poco prima delle 11. Per il 75enne, che si trovava in zona probabilmente per un’uscita in montagna, è scattata la richiesta di soccorso.
La centrale operativa ha attivato il Soccorso Alpino Cnsas, stazione Valsassina Valvarrone della XIX Delegazione Lariana pronto ad intervenire e in supporto all’elisoccorso di Como.
Il 75enne ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stato stabilizzato prima dell’imbarco a bordo dell’elicottero per poi essere elitrasportato all’ospedale in codice giallo.