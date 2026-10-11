Pasturo. Fungiatt si perde in una zona impervia, salvato dai Vigili del Fuoco

L’uomo ha perso l’orientamento nei boschi sopra Pasturo

I Vigili del Fuoco l’hanno recuperato e riportato in zona sicura in buone condizioni di salute

PASTURO – Proprio nella giornata di ieri, sabato, un cercatore di funghi 58 anni è morto sul Cornizzolo, oggi i Vigili del Fuoco sono riusciti a trarre in salvo un altro fungiatt in difficoltà sui monti sopra Pasturo.

L’uomo, nel primo pomeriggio di oggi, ha chiamato i soccorsi dopo aver perso l’orientamento in una zona impervia. ​L’operazione di soccorso ha visto l’impiego coordinato degli specialisti della squadra SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Malpensa con elicottero Drago. ​L’intervento è durato circa tre ore. Grazie alla prontezza e alla sinergia delle squadre sul campo, l’uomo è stato individuato, raggiunto e riportato in una zona sicura in buone condizioni di salute.

​I Vigili del Fuoco raccomandano a tutti i frequentatori dei boschi e agli appassionati di funghi la massima prudenza, l’utilizzo di un abbigliamento adeguato e di strumenti di localizzazione o comunicazione efficaci prima di intraprendere escursioni.