Pasturo. Incidente con l’Ape, spavento per un 75enne

Il sinistro è avvenuto alle 9:40 circa, fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente

PASTURO – Un brutto spavento ma, fortunatamente, nessuna conseguenza grave per l’uomo coinvolto nell’incidente avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 62 a Pasturo all’altezza della rotonda che incrocia vie per Introbio.

Intorno alle 9:40 un mezzo leggero, un’Ape, si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. A bordo si trovava un uomo di 75 anni, rimasto coinvolto nell’impatto ma che, secondo quanto comunicato, non ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Lecco e un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina, prontamente allertata. Le operazioni di messa in sicurezza e verifica del tratto stradale interessato si sono svolte regolarmente, senza ulteriori disagi alla viabilità. Restano da chiarire le dinamiche esatte del ribaltamento.