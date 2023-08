Pasturo, ritrovata dopo una mattinata di ricerche la 75enne che si era persa a Pialeral

Sul posto Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, elicottero, unità cinofile e trialisti

La donna è stata ritrovata alle 14.45 circa

PASTURO – E’ stata ritrovata viva, disorientata, ma in buone condizioni di salute la signora Angela, la 75enne che questa mattina si era persa in zona Pialeral, nelle vicinanze del laghetto dove stava trascorrendo la mattinata con il marito.

E’ stato proprio il marito, non riuscendo più a trovare la moglie, a lanciare l’allarme intorno alle 10.30. Qualche ora più tardi i familiari avevano pubblicato un appello online con la fotografia della 75enne.

La macchina dei soccorsi si è subito mobilitata con le ricerche – estese all’intero territorio di Pasturo – condotte da 13 tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone del Soccorso Alpino e le squadre Saf dei Vigili del Fuoco, mentre l’elicottero dell’Areu di Como sorvolava la zona. A supporto della logistica del Cnsas sono anche intervenuti quattro trialisti del Moto Club Valsassina; le unità cinofile dell’Associazione nazionale carabinieri e quelle molecolari del Soccorso Alpino invece erano già partite, ma sono rientrate perché nel frattempo la ricerca si è conclusa con esito positivo. Allertati anche i carabinieri di Lecco.

Fortunatamente, intorno alle 14.30, la 75enne è stata ritrovata: si trovava in località Grassi Lunghi, sul versante dei Piani dei Resinelli, ed è stata raggiunta dai soccorritori anche grazie alle indicazioni di alcuni escursionisti che erano in zona e sono stati coinvolti per avere informazioni. La loro segnalazione ha permesso di circoscrivere l’area delle ricerche e di ritrovare la signora.

La 75enne è stata subito visitata dai sanitari, era disorientata, ma in condizioni di salute abbastanza buone. E’ stata trasportata in pronto soccorso in codice verde.