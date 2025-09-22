Paura a Cremella: in fiamme un’abitazione, due persone in gravi condizioni

14 le persone evacuate, 4 sono state trasportate all’ospedale tra cui un bimbo di 4 anni

Il grosso incendio è scoppiato nel cuore della notte. Anche un vigile del fuoco è rimasto ferito

CREMELLA – Paura nel cuore della notte a Cremella, in via San Giovanni. Erano circa le 3 quando un grosso incendio si è sviluppato all’interno di una abitazione coinvolgendo tre piani. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una decina di mezzi (3 autopompe, 3 autobotti, un carro aria e un funzionario tecnico) e circa 25 uomini.

Presenti anche diverse ambulanze e automediche. L’incendio ha coinvolto 14 persone, di cui 4 trasportate all’ospedale Niguarda di Milano e tra loro anche un bambino di 4 anni. Due persone risultano in gravi condizioni e sono state trasportate agli ospedali di Monza e Lecco. Durante le operazioni di soccorso, anche un vigile del fuoco è rimasto ferito subendo un infortunio alla schiena. Trasportato al pronto soccorso in codice giallo, è stato visitato e dichiarato guaribile in 30 giorni.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile sono proseguite per diverse ore. È stato attivato il Nucleo Investigativo Antincendi della Direzione Regione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia per accertare le cause del rogo.