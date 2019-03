L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio sulla provinciale

L’uomo, 54 anni, è stato trasportato all’ospedale

GARLATE – Un’escursione in bicicletta conclusa nel peggiore dei modi per due famiglie che transitavano con i propri figli sulla provinciale a Garlate.

Un’auto, che si immetteva sulla strada da via Puncia, è travolto uno dei genitori, un 54enne, sbalzandolo dalla bici facendolo finire a terra. Nella caduta l’uomo avrebbe picchiato la testa e un fianco. Allertati, sono intervenuti i soccorsi con automedica e ambulanza.

Il personale sanitario, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il 54enne all’ospedale in codice giallo. Anche i Carabinieri sono intervenuti per rilevare il sinistro e chiarire la dinamica. Il traffico ha subito rallentamenti in seguito all’incidente.