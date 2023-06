Perde il controllo dell’auto e si ribalta in via Mazzucconi, soccorsa 23enne

L’incidente è avvenuto intorno alle 20

La giovane stava salendo da Rancio verso Laorca quando ha perso il controllo dell’auto

LECCO – Sarebbe stata una distrazione a far perdere il controllo della Panda Grigia ad una ragazza di 23 anni che si è ribaltata lungo via Mazzocconi tra Rancio e Malavedo, finendo per precipitare in un piccolo cortile interno che dà sulla stretta via, posto sotto il livello della strada. L’incidente, fortunatamente senza gravissime conseguenze, è accaduto questa sera, giovedì, verso le 20.

La ragazza stava procedendo in direzione Malavedo quando, dopo aver superato il semaforo che regola quel tratto stretto di strada con il senso unico alternato, probabilmente per una distrazione ha sormontato con le ruote il cordolo che in quel punto stretto divide la carreggiata da un muro sotto al quale si trova un cortiletto posto sotto il livello della strada, finendo per ribaltarsi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i residenti che hanno subito chiamato i soccorsi. In codice giallo si sono portati un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Gli agenti hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

La giovane 23enne è stata invece presa in carico dai sanitari e stabilizzata. Comprensibilmente sotto shock, la giovane non ha però mai perso conoscenza ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo all’Ospedale di Lecco.