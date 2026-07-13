Perledo, atto vandalico al monumento ai Caduti di Tondello: indignazione in paese

Il sindaco Fabio Festorazzi condanna duramente l’accaduto: “Non una semplice bravata, ma un gesto gravissimo che impone una profonda riflessione”

Le telecamere avrebbero già consentito di individuare alcuni sospetti

PERLEDO – Un gesto che ha profondamente ferito la comunità di Perledo e riacceso il dibattito sul rispetto dei luoghi della memoria. Nei giorni scorsi il monumento ai Caduti di Tondello è stato infatti oggetto di un atto vandalico che ha suscitato sconcerto, amarezza e indignazione tra cittadini e amministratori.

Non si tratta soltanto del danneggiamento di un bene pubblico, ma di un episodio che ha colpito un luogo dal forte valore simbolico, dedicato al ricordo dei cittadini che hanno sacrificato la propria vita per il Paese e per la conquista della libertà di cui oggi tutti possono beneficiare.

Immediata la presa di posizione dell’Amministrazione comunale, che ha espresso la più ferma condanna nei confronti dell’accaduto.

Parole particolarmente dure sono state pronunciate dal sindaco Fabio Festorazzi, che ha sottolineato come quanto accaduto non possa essere liquidato come una semplice bravata. “Definirlo un atto di vergognosa vigliaccheria è troppo poco – afferma il primo cittadino -. Il fatto che si sia profanato un luogo sacro offendendo la memoria di nostri concittadini che hanno dato la vita per un’Italia unita e libera ci deve far riflettere. Parecchio riflettere. Penso che qui non si sia trattato di una semplice bravata. Penso che stiamo correndo il rischio di perdere il controllo del volante. Non è soltanto l’episodio in sé a preoccupare, ma ciò che potrebbe esserci dietro e il progressivo venir meno del rispetto per i valori fondamentali della convivenza civile”.

Una riflessione che va oltre il singolo episodio e richiama l’attenzione sul valore della memoria storica e sul rispetto dovuto ai simboli che rappresentano il sacrificio delle generazioni che hanno contribuito alla costruzione di un’Italia libera e democratica.

Il monumento di Tondello rappresenta uno dei luoghi più significativi della memoria collettiva della comunità perledese. È uno spazio dedicato al ricordo dei Caduti e costituisce un simbolo di riconoscenza verso coloro che hanno perso la vita durante i conflitti per difendere il Paese. Per questo motivo il gesto vandalico assume un significato che va ben oltre il semplice danneggiamento materiale, colpendo un patrimonio morale e civile che appartiene all’intera comunità.

Sul fronte degli accertamenti, emergono i primi sviluppi. Le immagini registrate da una telecamera installata nella zona hanno infatti consentito di individuare alcuni soggetti sospettati di essere coinvolti nell’episodio.

Al momento non sono stati adottati provvedimenti nei loro confronti, ma le verifiche sono ancora in corso e proseguiranno con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Oltre alla condanna dell’accaduto, l’Amministrazione comunale guarda anche al futuro. Il Comune ha infatti confermato la volontà di promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte in particolare alle giovani generazioni, affinché venga pienamente compreso il significato storico, civile e morale rappresentato non solo dal monumento ai Caduti di Tondello, ma da tutti i luoghi dedicati alla memoria.

L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza dell’importanza della memoria storica e dei valori di rispetto, responsabilità e convivenza civile che tali monumenti custodiscono e trasmettono.

L’auspicio espresso dall’Amministrazione comunale è che episodi di questo genere non abbiano più a ripetersi e che la comunità possa continuare a riconoscersi nei principi di rispetto, memoria e responsabilità che il monumento ai Caduti rappresenta.

Un episodio che ha profondamente colpito Perledo e che richiama tutti, istituzioni e cittadini, alla tutela di quei luoghi che custodiscono la storia della comunità e il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia.