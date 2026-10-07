Perledo, massi sulla SP72: senso unico alternato con semaforo fino a nuovo ordine

Dalle 14 di oggi traffico deviato sulla corsia lato valle tra la rotatoria e la galleria Malpensata

La Provincia dispone la nuova regolamentazione del traffico dopo il distacco di ammassi rocciosi avvenuto nella notte

PERLEDO – Cambia la regolamentazione del traffico lungo la SP72 dopo il distacco di materiale roccioso avvenuto questa notte a Perledo. Dalle 14 di oggi, mercoledì 7 ottobre, nel tratto compreso tra la rotatoria e la galleria Malpensata, istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con deviazione dei veicoli sulla corsia lato valle in corrispondenza dell’area interessata dai lavori di messa in sicurezza.

La disposizione resterà in vigore fino a successiva revoca, come stabilito dall’ordinanza della Provincia di Lecco, a seguito del distacco di ammassi rocciosi a margine della carreggiata.

Nella notte uno smottamento aveva interessato la SP72 circa cento metri dopo la rotatoria di Perledo, in direzione Bellano e all’uscita delle gallerie di Varenna, in un tratto già interessato in passato dalla caduta di massi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, personale della Provincia e Carabinieri.

Il materiale ha colpito la rete paramassi, danneggiando uno dei pali di sostegno. Già dalla mattinata la circolazione era stata quindi regolata a senso unico alternato per consentire le verifiche e le operazioni necessarie.

A fare il punto nelle prime ore il sindaco di Perledo Fabio Festorazzi, spiegando che le protezioni avevano svolto la loro funzione. Il primo cittadino ha indicato in circa 40-50 quintali il peso del masso e ricordato come quello sia un tratto nel quale episodi di caduta di materiale roccioso non siano nuovi.

Con la nuova ordinanza, la regolamentazione viene ora formalizzata: il transito proseguirà sulla corsia lato lago, con alternanza dei due sensi di marcia affidata al semaforo, mentre l’area lato monte resterà interessata dalle attività di messa in sicurezza.

Al momento non è indicata una data per il ritorno alla normale circolazione: il provvedimento resterà valido fino alla revoca, legata all’esito degli interventi e alle condizioni di sicurezza del tratto.