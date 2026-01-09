Malore e persona bloccata in casa, i Vigili del Fuoco si calano dall’alto e aprono ai sanitari

Il complicato intervento intorno alle ore 13 di oggi, venerdì, in via Parini a Lecco

L’operatore Saf si è calato dal tetto del palazzo ed è riuscito a entrare da una finestra

LECCO – I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, per soccorrere una persona in difficoltà. L’autopompa e l’autoscala, intorno alle ore 13, si sono dirette in via Parini a Lecco per aiutare una persona chiusa in casa che, a seguito di malore, non riusciva a muoversi.

Dopo aver valutato le possibili alternative, il personale ha deciso di operare con tecnica speleo alpino fluviale (SAF) di calata dall’alto. L’operatore Saf è così riuscito ad entrare nell’appartamento da una finestra e ha aperto la porta permettendo ai sanitari di soccorrere la persona infortunata.