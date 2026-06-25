Persona dispersa ai Piani d’Erna, proseguono le ricerche

A supporto delle ricerche sono impiegati anche i droni

Ancora nessuna traccia, le ricerche erano scattate ieri pomeriggio

LECCO – Ancora senza esito le ricerche della persona che sarebbe dispersa nella zona dei Piani d’Erna, sopra Lecco. Le operazioni, cominciate nel pomeriggio di mercoledì, proseguiranno anche nelle prossime ore. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco con le squadre SAF e l’Unità di Controllo Locale (UCL). A supporto delle ricerche sono impiegati anche i droni.