Persona dispersa ai Piani d’Erna, proseguono le ricerche

A supporto delle ricerche sono impiegati anche i droni
Ancora nessuna traccia, le ricerche erano scattate ieri pomeriggio
LECCO – Ancora senza esito le ricerche della persona che sarebbe dispersa nella zona dei Piani d’Erna, sopra Lecco. Le operazioni, cominciate nel pomeriggio di mercoledì, proseguiranno anche nelle prossime ore. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco con le squadre SAF e l’Unità di Controllo Locale (UCL). A supporto delle ricerche sono impiegati anche i droni.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.