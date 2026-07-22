Persona in difficoltà nel proprio appartamento, i Vigili del Fuoco intervengono con l’autoscala

Nella serata di martedì la delicata operazione di soccorso nei pressi di via Caduti di via Fani

Il paziente è stato fatto scendere all’esterno dell’edificio e affidato alle cure dei sanitari

LECCO – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti nella serata di martedì per un delicato soccorso. Intorno alle ore 20, le squadre sono state attivate per prestare assistenza a una persona di circa 150 kg che necessitava di essere evacuata dalla propria abitazione nei pressi di via Caduti di via Fani.

Sul posto sono immediatamente intervenute un’autopompa serbatoio (APS) e un’autoscala provenienti dalla sede centrale di Lecco. Il personale specializzato dei Vigili del Fuoco ha predisposto le manovre necessarie per il recupero e la movimentazione in sicurezza del paziente, utilizzando l’autoscala per facilitare la discesa all’esterno dell’edificio.

L’operazione si è conclusa con successo alle ore 21.15, momento in cui la persona è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, presenti sul posto per il successivo trasporto in ospedale.