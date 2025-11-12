Pescarenico in lutto per la scomparsa di Paolo Bombino, aveva solo 49 anni

Figlio di Giuseppina e Domenico Bombino, storico panettiere di Corso Martiri

L’ultimo saluto domani mattina presso la Chiesa di Pescarenico

LECCO – Lutto in città per la scomparsa di Paolo Bombino, venuto a mancare a soli 49 anni. Paolo era figlio di Giuseppina e di Domenico Bombino, storico panettiere molto conosciuto e stimato. Il nome della famiglia è legato al negozio di alimentari “Bombino” in corso Martiri a Pescarenico, una realtà che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il quartiere, chiusa soltanto qualche anno fa.

Una famiglia di lavoratori seri e riservati, che nel tempo si è guadagnata la stima e l’affetto di molti lecchesi.

L’ultimo saluto a Paolo sarà dato domani, giovedì 13 novembre, presso la chiesa di Pescarenico. Oltre a mamma Giuseppina e papà Domenico lascia la sorella Debora e la nipotina Gaia, che tanto amava.