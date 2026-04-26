Pescate: auto contromano tra le rotonde Terzo Ponte e Ulivo

Paura lungo l’asse viario di Pescate: il sindaco De Capitani si trova davanti un’auto contromano e riesce a evitarla. “Il pericolo è stato grande”

PESCATE – Attimi di forte tensione lungo la direttrice tra le rotonde del Terzo Ponte e dell’Ulivo, a Pescate, dove un automobilista ha percorso un tratto di strada contromano, rischiando conseguenze gravi. A raccontare l’episodio è il sindaco di Pescate, Dante De Capitani, che si è trovato direttamente coinvolto nella manovra pericolosa.

Secondo la ricostruzione, il conducente, uscendo dalla rotonda del Terzo Ponte, ha imboccato la corsia di sinistra invece di compiere correttamente l’anello, procedendo così contromano in direzione sud fino alla rotonda dell’Ulivo, sulla diramazione per Galbiate, dove è poi rientrato tra i veicoli in transito tra i clacson degli altri automobilisti.

“Sabato 25 aprile stavo andando col mio cane Rox in via Alzaia come faccio spesso e subito dopo la rotonda dell’ulivo mi son trovato un auto contromano sulla mia corsia di marcia verso nord. Non andava veloce per cui sono riuscito ad evitarla in prossimità delle strisce pedonali, sterzando alla mia destra, ma il pericolo è stato grande. Anche quelli dietro di me sono riusciti a schivarla in un tripudio di clacson, nonostante in quel punto a mezza curva la visibilità non sia ottimale”.

Il primo cittadino ha quindi ricostruito con precisione l’accaduto, annotando anche l’orario dell’episodio: “Mi sono appuntato l’orario, erano le ore 21,03 e ho subito mandato un alert al comandante della polizia locale con la sequenza numerica delle cam che avevano immortalato la scena comprese quelle della rotonda dell’ulivo installate solo l’altro ieri”.

Determinante, ai fini degli accertamenti, il sistema di videosorveglianza: “Sul percorso contromano l’automobilista distratto è stato rilevato da ben 9 cam complessivamente: 4 cam sulla rotonda del Terzo ponte, altre 3 sulla rotonda dell’ulivo più 2 cam di lettura targa. Lunedì partiranno subito tutte le procedure del caso”.

Infine, la valutazione a posteriori del sindaco sull’accaduto: “A mente fredda posso dire che non ho corso pericoli evidenti perché ho un’auto molto grossa e robusta e guido a velocità sempre ridotta, ma in un centro urbano ad alta densità di traffico come il nostro è stata una manovra pericolosissima”.