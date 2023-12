Pescate. Auto ribaltata in via Belvedere, soccorsa una donna

Incidente intorno alle 12.30 lungo la strada che sale a Galbiate

Una 48enne trasportata al pronto soccorso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco

PESCATE – Incidente intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 29 dicembre, in via Belvedere a Pescate, la strada che sale verso l’abitato di Galbiate. I Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti per un’auto ribaltata.

Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’automedica da Lecco che hanno soccorso una donna di 48 anni che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Sul posto anche le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.