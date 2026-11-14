Pescate, scontro auto moto in via Roma: grave un 25enne

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, allertati anche i Carabinieri
PESCATE – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 novembre, a Pescate, dove un motociclista di 25 anni è rimasto coinvolto in una caduta lungo via Roma.
L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Il giovane sarebbe rovinato sull’asfalto sembrerebbe dopo l’impatto con un’auto.
Immediata la mobilitazione dei soccorritori, con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e di un’automedica, entrambe attivate in codice rosso, il livello di massima urgenza. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Il 25enne è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Manzoni di Lecco con un importante trauma cranico. Aggiornamenti non appena possibile.
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