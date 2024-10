Pescate. Danni e una caduta a causa dei lavori per la fibra, il sindaco denuncia la ditta

Tante vie al buio, scavi chiusi male e una signora caduta a terra. Il sindaco De Capitani ferma i lavori

“O si lavora bene, oppure fermiamo le ditte. La sicurezza urbana per me viene prima di tutto”

PESCATE – I lavori per la posa della fibra veloce a Pescate si stanno rivelando più problematici del previsto per via dei numerosi danni alle strade comunali. I disagi erano già stati denunciati nei giorni scorsi dal sindaco Dante De Capitani con gli scavi lasciati aperti e chiusi solo dopo l’intervento del comune, danni alle linee interrate di numerosi lampioni in via Belvedere, via Giovanni XXIII, via Promessi Sposi che hanno comportato un esborso per la riparazione di 9mila euro a cui si aggiungeranno altri esborsi per i lampioni spenti sulla provinciale di via Roma.

“Ovviamente sarà poi l’assicurazione della ditta a ristorare il comune delle spese, ma intanto il consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha dovuto operare una variazione di bilancio per reperire i fondi per non lasciare le strade al buio – ha spiegato il sindaco De Capitani -. A questo si aggiungono segnalazioni e danni alle proprietà private e, proprio nel fine settimana, una signora è caduta inciampando in uno scavo chiuso male che si è aperto in via Roma all’altezza del civico 126, riportando traumi che hanno richiesto 5 giorni di prognosi”.

Il sindaco aveva già provveduto nelle scorse settimane a fermare i lavori e a denunciare la ditta esecutrice presso i carabinieri di Olginate dando mandato all’avvocato Ruggero Panzeri del Foro di Lecco di tutelare l’ente in ogni sede.

“Non mi interessa se questi lavori abbiano una corsia di preferenza perché riguardano infrastrutture nazionali di importanza strategica – ha chiarito il sindaco -. Qui a Pescate o si lavora bene e a regola d’arte garantendo la piena sicurezza ai cittadini, oppure anche le ditte incaricate da Regione o dallo Stato vengono fermate. Mi rendo conto che la fibra internet veloce sia un servizio essenziale anche per i miei cittadini, ma comunque la sicurezza urbana per me viene prima e quindi i lavori per la posa fibra potranno ricominciare solo alla sistemazione di tutti i danni prodotti al paese e non prima”.