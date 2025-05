Pescate, in poco più di 10 minuti sequestrate 3 auto senza assicurazione

E’ successo questa mattina

Gli agenti della Polizia Locale impegnate nei controlli di routine hanno fermato tre auto con assicurazione scaduta, disponendone il sequestro

PESCATE – Mattinata movimentata in località Torrette, dove la Polizia Locale di Pescate ha messo a segno un “blitz” fulmineo contro le auto non in regola. Nel giro di appena 12 minuti, gli agenti hanno infatti fermato e sequestrato tre veicoli privi di assicurazione, tutti provenienti da Lecco e diretti verso Garlate.

Il controllo si è svolto lungo la strada principale che attraversa la frazione di Torrette, dove da tempo i vigili intensificano la sorveglianza per contrastare infrazioni gravi e comportamenti pericolosi. Le tre auto sono state sottoposte a sequestro amministrativo immediato, come previsto dalla normativa vigente, e ciascun conducente è stato sanzionato con una multa di 866 euro.

Dall’inizio del 2025 sono già complessivamente 16 le auto poste sotto sequestro dalla Polizia Locale di Pescate perché prive di assicurazione. 20 invece le sanzioni comminate per mancata revisione. Un tema caro al sindaco di Pescate Dante De Capitani, che aveva già commentato: “E’ un fenomeno preoccupante che va assolutamente contrastato perché queste violazioni mettono in pericolo la sicurezza di tutti – ha continuato il primo cittadino – Ringrazio pubblicamente il comandante Chiara Fontana e i suoi agenti per i controlli capillari compiuti sulle nostre strade. E’ bene che si sappia che chi entra a Pescate col veicolo non in regola difficilmente la fa franca”.