Pescate, l’auto si schianta contro la pensilina, ma il proprietario fa finta di nulla. Sanzionato

PESCATE – L’automobilista ha parcheggiato negli stalli della farmacia di Pescate, lungo la strada provinciale. Forse per una disattenzione o per un problema al freno a mano l’auto ha iniziato a muoversi in retromarcia, scende sul marciapiede, poi sulla ciclabile, attraversa tutta la carreggiata stradale e si schianta contro la pensilina del bus vicino all’oratorio, fortunatamente senza investire nessuno.

“Poco dopo l’automobilista riparte come se nulla fosse successo – spiega il sindaco di Pescate, Dante De Capitani -. Ma le telecamere del parcheggio della casetta dell’acqua registrano tutto. Alcuni ragazzi dell’oratorio estivo allarmati dal botto escono sulla strada e notando il danno alla struttura pubblica si recano di corsa al Comando della polizia locale che dista una cinquantina di metri raccontando l’accaduto al comandante Chiara Fontana.

Guardando le cam la comandante ricostruisce il sinistro e identifica il responsabile, il quale oltre ad una pesante sanzione riceverà anche la decurtazione dei punti sulla patente”.

“Anche degli adulti hanno assistito alla scena – continua il primo cittadino – ma nessuno di loro si è preso la briga di contattarci. L’alto senso civico di questi ragazzi è la grande speranza per la società di domani. Questi ragazzi, tutti pescatesi, hanno dato prova di voler bene al proprio paese, di volerlo mantenere decoroso, ordinato e bello com’è, di non tollerare chi cerca di rovinarlo e peggio chi fa finta di nulla dopo aver prodotto un danno che se impunito ricadrebbe su tutta la comunità”.

Il sindaco ha scritto una lettera di ringraziamento ai ragazzi, due ragazzi e una ragazza: “Credo che anche ai loro genitori vada un ringraziamento per aver cresciuto dei figli così – continua il primo cittadino – . La ragazza anche due anni fa ci aveva segnalato l’abbattimento di un passaggio pedonale protetto. Per me che ho fatto dell’ordine, pulizia, decoro e sicurezza i baluardi dell’azione amministrativa il senso civico di questi ragazzi è motivo di grande soddisfazione e la riprova che vivendo in un ambiente curato e ordinato nasce la consapevolezza e la volontà dei cittadini di volerlo preservare al meglio”.