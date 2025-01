Pescate: quasi 245mila euro di multe nel 2024, 8mila euro per abbandono di rifiuti

Il bilancio del comando di Polizia Locale diretto da Chiara Fontana

599 sanzioni per revisioni scadute; 66 per mancanza di assicurazione; 68 i provvedimenti di fermo e sequestro e 5 patenti di guida ritirate

PESCATE – Il comando di Polizia Locale di Pescate diretto da Chiara Fontana, con gli agenti in convenzione dai comuni di Mariano, Casatenovo, Abbadia e Cisano B.sco, nel corso del 2024 ha elevato ben 244.928 euro di sanzioni per violazioni al codice della strada.

Entrando nello specifico:

599 sanzioni riguardano le revisioni scadute;

66 sanzioni per i veicoli privi di assicurazione;

68 i provvedimenti di fermo e sequestro,

5 patenti di guida ritirate

7.794 euro, infine, riguardano le sanzioni elevate per violazioni al regolamento di Polizia Locale riguardanti, per la maggior parte, l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. A dimostrazione che anche il Comando di Polizia locale di un piccolo comune come Pescate attua la stessa tutela del territorio, dell’ordine, decoro e della disciplina, punti di riferimento del sindaco De Capitani.