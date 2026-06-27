Pescate. Ragazzino di 11 anni investito in bici: elisoccorso a Bergamo

L’incidente è successo oggi pomeriggio, sabato, poco dopo le 17

Il ragazzino è stato trasferito al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

PESCATE – Un ragazzino di 11 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in sella alla sua bicicletta. L’incidente è successo nel pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno, in via Roma nella zona limitrofa al supermercato Conad.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, ma sembrerebbe che il minorenne sia stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada in bici.

L’urto è stato particolarmente violento con l’undicenne sbalzato di 3 metri più in là. Immediatamente è stato lanciato l’allarme in codice rosso, corrispondente alla massima gravità. In poco tempo l’agenzia regionale dell’emergenza urgenza di Areu ha mandato sul posto due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Bergamo, oltre all’autoinfermieristica.

Dopo le prime cure prestate in loco, il ragazzino, residente a Pescate, è stato caricato sull’ambulanza e trasportato al Bione, dove è stato poi trasferito sull’elisoccorso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.

La donna alla guida dell’auto, una 43enne residente a Lecco, è stata in un primo tempo presa in cura dai sanitari perché sotto choc per l’accaduto. Nel suo caso non è stato però necessario il trasporto in ospedale.