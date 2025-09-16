Pescate. Scritte pro Palestina e contro l’azienda Invernizzi, indagini in corso

Ad agire verso mezzanotte sarebbero stati tre uomini incappucciati

De Capitani: “Tolleranza zero per questi gesti assurdi. Solidarietà all’azienda”

PESCATE – Scritte pro Palestina sono comparse nottetempo in via Belvedere a Pescate, nei pressi dell’azienda Invernizzi Presse, associata alla guerra.

“Non è la prima volta che ciò accade – interviene indignato il sindaco di Pescate Dante De Capitani – è ora di finirla con queste menzogne e chi viene a scrivere queste assurdità a Pescate sappia che questi comportamenti non sono tollerati e una volta che le Forze dell’Ordine avranno completato i rilievi di rito provvederemo subito a far cancellare le scritte poste in prossimità della storica azienda di via Belvedere”.

De Capitani continua: “Ho portato stamattina la mia solidarietà ai responsabili della ditta di cui conoscevo personalmente la fondatrice Laura Maggi Invernizzi, imprenditrice illuminata e già consigliere comunale a Pescate. Testimoni mi hanno riferito che a fare le scritte sono stati tre uomini incappucciati, verso mezzanotte. Hanno avuto un pensiero anche per me visto che sull’asfalto mi han dedicato una frase che non hanno fatto in tempo a finire perché disturbati nel loro intento”.

“Anche se avevano i cappucci sulla testa han lasciato tracce evidenti della loro presenza, per cui credo che non sarà difficile per le Forze dell’Ordine risalire alla loro identità”.