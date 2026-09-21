Pestaggio fuori da scuola, il Provveditore: “La scuola è e deve rimanere un presidio di educazione”

Il dirigente dell’ufficio scolastico Adamo Castelnuovo è intervenuto sul grave episodio di violenza

“Vicinanza del mondo della scuola a chi è stato vittima innocente di una inaccettabile sopraffazione”

LECCO – “L’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco esprime profonda preoccupazione per il grave episodio di violenza ai danni di un adolescente avvenuto venerdì 18 settembre davanti a un istituto scolastico cittadino e manifesta solidarietà allo studente e alla sua famiglia”.

Il dirigente dell’ufficio scolastico Adamo Castelnuovo è intervenuto in queste ore sul brutto episodio di violenza avvenuto venerdì mattina davanti all’Istituto Badoni, dove un giovane studente è stato aggredito e picchiato da due coetanei. A documentare l’accaduto c’è anche un video, girato con un cellulare e successivamente condiviso sui social, che mostra alcuni momenti dell’aggressione. Un episodio di particolare violenza che ha preoccupato l’intera comunità.

“L’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco ribadisce, inoltre, il continuo impegno in sinergia con la Prefettura, la Questura e tutte le forze dell’ordine nella promozione di un clima di rispetto, convivenza civile e sicurezza negli istituti scolastici del lecchese, attraverso azioni di promozione della legalità. La scuola è e deve rimanere un presidio di educazione alla cittadinanza attiva, in coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione. Il Provveditore, in particolare, manifesta il proprio desiderio di incontrare quanto prima il ragazzo e la sua famiglia per manifestare la vicinanza del mondo della scuola a chi è stato vittima innocente di una inaccettabile sopraffazione”.