Polizia di Stato: controlli straordinari in centro Lecco, stazione e sul lungolago

Il servizio è stato effettuato nel pomeriggio di venerdì

Sessanta persone identificate e ventiquattro mezzi controllati: è scattato il sequestro (con multa al proprietario) per un veicolo non assicurato

LECCO – Sessanta persone identificate, ventiquattro automobili controllate e un automobilista multato perché alla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione e perciò sequestrato.

E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio realizzato nel pomeriggio di ieri, venerdì, in città, finalizzato al rafforzamento della percezione di sicurezza e alla prevenzione dei reati, soprattutto in alcune aree urbane maggiormente interessate dalla presenza di giovani.

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha visto l’impiego di personale della Squadra Volanti della Questura, coadiuvato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Sezione Polizia Stradale di Lecco, nonché da personale della Polizia Ferroviaria.

Sono stati effettuati attenti controlli in varie zone del centro cittadino, in particolare in zona stazione, in via Volta, in via Cavour, in Piazza Diaz, oltre che sul lungolago. Complessivamente sono stati effettuati tre posti di controllo.