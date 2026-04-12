Ponte di Brivio, da lunedì senso unico alternato e chiusure notturne per i lavori propedeutici alla riqualificazione

Le ordinanze di Anas in merito al ponte di Brivio

Si avvicina il 4 maggio, data di inizio dei lavori che comporteranno la chiusura del ponte per almeno 15 mesi

BRIVIO – Due ordinanze firmate da ANAS e diramate ieri – sabato 11 aprile – introducono per la prossima settimana limitazioni alla viabilità lungo la SS 342 all’altezza del ponte di Brivio per consentire i lavori propedeutici al cantiere di riqualificazione che chiuderà l’infrastruttura per almeno 15 mesi dal prossimo 4 maggio.

Da lunedì 13 aprile a giovedì 16 aprile, dalle 10.00 alle 12.00 e poi dalle 14.00 alle 16.00, la circolazione sul ponte avverrà a senso unico alternato regolato da semafori e/o movieri. Dalle 21.00 del 16 aprile alle 6.00 del giorno seguente e poi dalle 21.00 del 17 aprile alle 6.00 di sabato 18 aprile la circolazione sul ponte, invece, sarà completamente interrotta. Poi, da lunedì 20 a giovedì 23 aprile, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, la circolazione sarà nuovamente a senso unico alternato.

Anas chiuderà il transito lungo il ponte a partire da lunedì 4 maggio. Lo stop durerà almeno 15 mesi con l’intenzione di ripristinare la viabilità tra Brivio e Cisano dopo l’estate 2027.