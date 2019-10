Ponte di Isella. Procedono i lavori, sul cantiere i pezzi dell’impalcato

Le varie parti dell’impalcato che costituirà il nuovo ponte in cantiere

L’ultimazione è prevista per aprile 2020

CIVATE – A inizio ottobre era stata concessa una proroga ai lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Isella, slittati di due mesi rispetto al termine previsto inizialmente.

La causa, aveva spiegato l’amministrazione comunale, è da imputare a un evento imprevedibile: il tenore di ferro contenuto nelle rocce interessate dalle fondazioni, con conseguente modifica e il rallentamento della procedura di bonifica bellica del sito.

L’ultimazione dei lavori è quindi prevista per il 6 aprile 2020. Superato l’imprevisto procedono i lavori di costruzione, proprio in questi giorni sono stati trasportati in cantiere le varie parti in acciaio dell’impalcato che saranno assemblate sul posto. Sulle due palificate, infatti, il progetto prevede la costruzione delle spalle del ponte (lato di Civate e lato di Isella).