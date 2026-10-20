Possibili proteste in centro, città presidiata dalle forze dell’ordine

Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale a presidio delle aree più sensibili del centro città per la possibile protesta annunciata sui social per le 16 di oggi

Al momento la situazione è tranquilla. L’assessore Caterisano: “Evitare di alimentare allarmismi inutili, anche per permettere alle forze dell’ordine di lavorare con serenità ed efficacia”

LECCO – Presidi delle forze dell’ordine nei punti sensibili della città e sicurezza rafforzata in vista della possibile manifestazione annunciata sui social per oggi, martedì 20 ottobre. È iniziata così la mattinata a Lecco, dove la presenza della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale è stata notata alle Meridiane, in stazione, in lungolago, nelle piazze del centro ma anche all’esterno di alcuni istituti superiori cittadini. Al momento, la situazione è tranquilla.

Un dispiegamento importante di uomini e mezzi, deciso dopo la riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (Cosp), che si è svolta lunedì pomeriggio in Prefettura. “Alla luce dei fatti accaduti nel fine settimana – era stato spiegato a margine della riunione – è emersa la necessità di innalzare il livello di attenzione e intensificare i controlli nelle aree considerate più sensibili“.

A tenere alta la vigilanza sono le segnalazioni circolate online già da domenica sera, relative a un possibile ritrovo in centro città, fissato per le 16 di martedì, con riferimento esplicito ai fatti accaduti in Francia ma anche a Milano e in altre città. Un’iniziativa sulla quale restano da verificare portata e partecipazione, ma che ha già portato a rafforzare le misure preventive sul territorio in un’ottica di prevenzione e sicurezza.

Raffica di notizie false

Accanto alle informazioni sulla manifestazione, nella serata di lunedì si è però verificato un altro fenomeno: la circolazione di numerose notizie false, che hanno contribuito ad alimentare la preoccupazione e creare un clima di apprensione che, in alcuni momenti, ha assunto i contorni di una vera e propria psicosi collettiva.

In attesa di capire se l’appuntamento annunciato per il pomeriggio avrà effettivamente luogo, resta dunque l’invito alla cautela: seguire le comunicazioni ufficiali, verificare le informazioni prima di condividerle e non contribuire alla diffusione di voci prive di riscontro. Perché, accanto alla sicurezza delle strade, anche la corretta informazione è uno strumento importante per evitare che la preoccupazione si trasformi in allarmismo.

Caterisano: “Situazione tranquilla, fondamentale mantenere lucidità”

Un appello ribadito anche dall’amministrazione comunale che invita ad evitare allarmismi: “La situazione è tranquilla e il territorio è ben presidiato dalle forze dell’ordine, anche in via precauzionale. Io e il Sindaco abbiamo effettuato personalmente alcuni sopralluoghi per verificare la situazione – spiega l’assessore alla Polizia Locale Marco Caterisano -. Purtroppo, messaggi falsi e notizie non verificate circolati sui social e sui media hanno alimentato un clima di paura eccessivo e ingiustificato, che si è riflesso anche nelle assenze scolastiche. È comprensibile essere preoccupati di fronte a un fenomeno nuovo, ma è fondamentale mantenere lucidità e verificare le informazioni prima di diffonderle. Alimentare l’allarmismo è proprio ciò che dobbiamo evitare, anche per permettere alle forze dell’ordine di lavorare con serenità ed efficacia”.



