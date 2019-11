Premana. 60enne schiacciato da un macchinario

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Risorgimento

PREMANA – Stavano spostando un macchinario quando qualcosa non è andato come avrebbe dovuto ed un uomo di 60 anni è rimasto schiacciato.

L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì, pochi minuti dopo le 10, in un’azienda di Premana che si trova lungo via Risorgimento.

Stando alle prime informazioni giunte in redazione, le gambe del 60enne sarebbero rimaste schiacciate sotto il peso del macchinario. L’uomo, che sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale di Lecco con l’elicottero in codice rosso (molto critico). Sul posto sono intervenuti i sanitari a bordo di un’automedica e un’ambulanza, mentre da Como è decollato anche l’elisoccorso. Sul posto sono giunti anche Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale dell’Ats Brianza.