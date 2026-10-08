Premana. Furto ai danni di un anziano, il ladro ripreso dalle telecamere

Lanciato via social l’invito a tenere gli occhi aperti

Anche a Ballabio, nel tardo pomeriggio di mercoledì, segnalate due persone sospette

PREMANA – L’allarme sta correndo in queste ore via social per una persona che si sarebbe resa responsabile di un furto a Premana. L’episodio risalirebbe alla giornata di ieri, mercoledì 7 ottobre, quando il malvivente avrebbe messo a segno un furto nell’abitazione di un anziano del paese. Il ladro è stato ripreso dalle telecamere dell’abitazione posta nei pressi dell’incrocio tra via Risorgimento e via Roma. Via social è stato lanciato l’invito a prestare molta attenzione.

Sempre nella giornata di ieri, mercoledì, a Ballabio, nella zona di via Gramsci, è stata segnalata la presenza di due persone sospette: da quanto appreso si trattava di due stranieri che, nel tardo pomeriggio, con la scusa di proporre nuovi contratti di energia, si aggiravano in maniera furtiva guardando all’interno delle abitazioni. Il fatto ha destato la preoccupazione dei cittadini che hanno avvisato gli organi competenti.