Premana in lutto: è morto don Ettore Codega

Ordinato nel 1968 dal cardinale Giovanni Colombo, aveva svolto il suo ministero tra ospedali e parrocchie

PREMANA – La comunità valsassinese e tutta Premana piange don Ettore Codega. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato don Matteo Albani, attuale parroco di Premana, con un breve messaggio rivolto ai fedeli: “Con profonda commozione e uniti nella preghiera, annunciamo il ritorno alla Casa del Padre di don Ettore Codega. Ricordiamo con immensa gratitudine il suo instancabile ministero e la sua totale dedizione alle anime che gli sono state affidate nel corso degli anni, sia negli ospedali, che nelle Comunità da lui servite”.

Don Ettore si trovava presso la residenza per anziani Madonna della Neve di Premana. Sacerdote residente a Maggio di Cremeno per molti anni, era una figura conosciuta e stimata sia in Valsassina sia negli ambienti ospedalieri dove aveva svolto gran parte del proprio ministero pastorale.

Ordinato sacerdote il 28 maggio 1968 dal cardinale Giovanni Colombo, aveva condiviso il cammino sacerdotale con don Antonio Fazzini, compagno di ordinazione e “di viaggio nella ricerca di Dio”, come ricordato in occasione del cinquantesimo anniversario di messa celebrato nel 2018.

Nel corso della sua vita pastorale, don Ettore aveva prestato servizio come cappellano negli ospedali di Legnano, al Niguarda di Milano e all’ospedale Mandic di Merate, dove era stato anche assistente dell’Unitalsi. Dal primo settembre 2010 era residente con incarichi pastorali nella parrocchia Natività della Beata Vergine Maria di Maggio di Cremeno, prima di tornare a Premana presso la casa per anziani.

Nel 2018 la Comunità Pastorale Maria Regina dei Monti aveva celebrato il suo cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale con una funzione nella chiesa di Maggio. Un traguardo condiviso con don Antonio Fazzini, anch’egli ordinato nel 1968.

Nel 2023 don Ettore era stato colpito dalla scomparsa della sorella, suor Maria Bambina Codega,appartenente all’ordine delle Figlie della Carità. Aveva 82 anni ed era la maggiore di tre fratelli, don Ettore appunto e Antonio.

Giorno e ora delle esequie è stato fissato per martedì 19 maggio, alle ore 10:30 nella chiesa parrocchiale di Premana.