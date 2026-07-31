Premana, incendio ancora attivo sopra l’Alpe Caprecolo: Canadair sempre in azione

Proseguono i lanci sul versante, mentre il geologo sta effettuando un nuovo sopralluogo

Per la relazione tecnica completa serviranno alcuni giorni. Restano in vigore le limitazioni agli accessi verso Caprecolo e lungo la Val Fraina

PREMANA – L’incendio sopra l’Alpe Caprecolo a Premana è ancora attivo e anche nella giornata di oggi, venerdì 31 luglio, il Canadair continua a operare sul versante. Il quadro resta sostanzialmente invariato rispetto ai giorni precedenti: i mezzi aerei sono ancora impegnati nei lanci per contenere i focolai e raffreddare le aree dove il fuoco continua a bruciare o a covare sotto la vegetazione.

Nelle stesse ore il geologo incaricato dal Comune sta effettuando un nuovo sopralluogo per verificare le condizioni del versante e delle strade interessate dall’emergenza. Per conoscere l’esito completo degli accertamenti e disporre di una relazione tecnica definitiva sarà però necessario attendere ancora alcuni giorni.

L’emergenza, dunque, non può considerarsi conclusa. Mentre dall’alto proseguono gli interventi del Canadair, a terra rimangono attive le operazioni di monitoraggio, bonifica e controllo delle aree attraversate o minacciate dalle fiamme.

Restano le limitazioni agli accessi

In attesa delle valutazioni definitive, rimangono in vigore le misure adottate dal Comune per tutelare l’incolumità pubblica e garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni antincendio.

È vietato il transito pedonale e veicolare sul ramale che dalla strada agro-silvo-pastorale della Val Fraina conduce all’Alpe Caprecolo. Il divieto rimarrà valido fino a quando le condizioni dell’area non consentiranno una revoca del provvedimento.

Sono previste limitazioni anche lungo la strada della Val Fraina, a partire dall’Alpe Rasga, durante gli interventi di spegnimento e il passaggio dei mezzi impegnati nell’emergenza. Dai divieti sono esclusi i soccorritori, le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile, il personale tecnico e tutti gli operatori autorizzati a partecipare alle attività di spegnimento, controllo e messa in sicurezza.

VIDEO di Davide Rusconi