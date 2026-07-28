Premana. Incendio non ancora domato, si attende la relazione del geologo

Il rogo è ancora attivo sopra l’Alpe Caprecolo, con il fumo che continua a levarsi dal costone

L’elicottero è intervenuto anche nella giornata di ieri, lunedì: “Serve la pioggia”

PREMANA – L’incendio boschivo che da due settimane sta interessando il versante sopra l’Alpe Caprecolo a Premana continua senza sosta. Sebbene la situazione sia sotto controllo, il rogo non è ancora completamente spento e dal costone continua a levarsi fumo, segno della presenza di focolai ancora attivi.

Anche nella giornata di ieri, lunedì, l’elicottero ha lavorato incessantemente con numerosi lanci d’acqua. Nelle prime ore della mattinata, l’evoluzione dell’incendio sembrava contenuta, poi la situazione è cambiata: le operazioni di spegnimento continuano infatti a essere complicate dalle condizioni meteo. Il vento, soprattutto nelle ore centrali della giornata, alimenta continuamente le braci, rendendo difficile l’estinzione definitiva del rogo.

“Serve la pioggia. Lo spegniamo da una parte e si riaccende dall’altra. Verso mezzogiorno si alza sempre un’arietta che continua ad alimentare il fuoco – osserva la sindaca Elide Codega –. Adesso siamo in attesa della relazione del geologo per capire se saranno necessarie ulteriori precauzioni”, precisa la sindaca.

Il Comune aveva emanato negli scorsi giorni un’ordinanza temporanea di chiusura in via precauzionale delle aree interessate dall’incendio. In un primo momento si era parlato anche di una frana, ma la stessa amministrazione aveva poi chiarito che non si era verificato alcun movimento franoso: il provvedimento era stato adottato esclusivamente per il rischio di caduta di materiale dal versante interessato dal fuoco e per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

L’ordinanza ha avuto conseguenze anche sullo svolgimento del Giir di Mont, la storica gara internazionale di corsa in montagna Per garantire la sicurezza degli atleti e dei volontari, gli organizzatori sono stati costretti a modificare il percorso della 32 km, eliminando il transito nella zona della Val Fraina, direttamente interessata dall’incendio.

“L’ordinanza era temporanea ed è stata adottata in via precauzionale in vista del Giir di Mont. Adesso vedremo cosa emergerà dalla relazione del geologo per capire quali nuove precauzioni adottare”, conclude la sindaca.