Premana, ripreso l’incendio boschivo sopra l’Alpe Caprecolo

Dal bosco spunta una nuova colonna di fumo: il focolaio, mai del tutto spento, ha ripreso vita

Chiusa per precauzione la strada agro silvo pastorale dall’Alpe Rasga

PREMANA – Il bosco in zona Alpe Caprecolo torna a bruciare. L’allarme è scattato questa mattina, venerdì, durante il monitoraggio del focolaio dell’incendio, scoppiato lo scorso 13 luglio a causa di un fulmine.

Trovandosi in una zona particolarmente impervia l’Antincendio Boschivo non ha potuto intervenire con le squadre di terra. Per giorni in volo si è alzato l’elicottero che ha consentito il contenimento delle fiamme, evitandone la propagazione, ma viste le pendenze non è stato possibile mirare con precisione ai focolai. Ad ostacolare le operazioni di spegnimento anche le temperature particolarmente calde di questi giorni.

“L’incendio è sempre stato sotto controllo e monitoraggio ma mai completamente spento – ha spiegato il sindaco di Premana Elide Codega – da questa mattina però un colonna di fumo è tornata a levarsi in cielo, segno che il focolaio ha ripreso vita. L’Antincendio Boschivo si sta organizzando per intervenire: stanno montando i vari bacini per fare pescare l’acqua agli elicotteri, un rifornimento sarà allestito all’Alpe Premaniga e l’altro all’elipiazzola di Premana”.

I mezzi aerei che interverranno saranno due, uno più piccolo e un Erickson dei Vigili del Fuoco che pescherà l’acqua dai laghi superiori, Tona e Inferno. “Le fiamme sono ben visibili – ha detto il sindaco – ma intervenire in questo momento della giornata così caldo è faticoso, probabilmente i mezzi aerei entreranno in azione quando cala il sole”.

Domani e dopo a Premana si correrà il Giir di Mont, ma il sindaco ha precisato che non è prevista nessuna modifica al percorso di gara per via dell’incendio. In via precauzionale, per tutelare l’incolumità di tutti, la strada agro silvo pastorale dall’Alpe Rasga in poi è chiusa fino a nuova indicazione. “La misura – spiega sempre il sindaco – è necessaria per tutelare l’incolumità di tutti i fruitori e per permettere le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi antincendio e della squadra Antincendio Boschivo Premana in sicurezza”.