Presidio e corteo in centro per Gaza e la Freedom Flotilla: “La mobilitazione non si ferma”

Mercoledì sera alle 18.30 nuova mobilitazione firmata Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio

I manifestanti in marcia per le vie del centro: “La Palestina ha bisogno di un fronte popolare che non arretra”

LECCO – Nuova iniziativa pro Pal nella serata di oggi, mercoledì 8 ottobre, firmata dal Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio. Alle 18.30 il presidio si è riunito in Piazza Diaz, in supporto al popolo palestinese “che resiste ad un genocidio da più di 77 anni”, spiegano i promotori, e in supporto alla Freedom Flotilla, la nuova missione umanitaria salpata per portare aiuti a Gaza.



“Questa notte la Freedom entrerà nelle acque più vicine a Gaza cercando di rompere nuovamente l’assedio illegale imposto dall’entità sionista, per questo chiediamo a tutti di scendere in piazza e continuare la mobilitazione delle ultime settimane. La Palestina ha bisogno di un fronte popolare che non arretra, dal fiume fino al mare”.

I partecipanti al presidio si sono poi messi ‘in marcia’: il corteo, scortato dalle forze dell’ordine, ha percorso alcune vie del centro, senza particolari problemi. Come annunciato, “lo stato di agitazione permanente per Gaza e per la Palestina continueranno”.