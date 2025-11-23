Primaluna, canna fumaria in fiamme: Vigili del Fuoco in azione

Squadre da Lecco e Bellano al lavoro nella notte tra sabato e domenica

PRIMALUNA – Un principio d’incendio alla canna fumaria ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco a Cortabbio, frazione di Primaluna. L’allarme è scattato alle 01.30 della notte tra sabato e domenica, quando una squadra del comando di Lecco è partita con l’autopompa, affiancata da un mezzo fuoristrada antincendio proveniente dal distaccamento di Bellano.

Secondo quanto riferito, le unità operative hanno raggiunto l’abitazione interessata e hanno messo in sicurezza l’area, lavorando sulla canna fumaria per evitare il propagarsi delle fiamme. L’intervento è proseguito per circa due ore, durante le quali i vigili hanno operato per spegnere i focolai residui e verificare la stabilità della struttura.