Principio di incendio alla Cartiera dell’Adda, le precisazioni dell’azienda

CALOLZIOCORTE – Riceviamo e pubblichiamo la precisazione della Cartiera dell’Adda di Calolziocorte in merito al principio di incendio che ha coinvolto l’azienda nel tardo pomeriggio di ieri, 6 agosto.

“In merito al principio di incendio, verificatosi ieri all’interno di uno dei nostri capannoni, precisiamo che la situazione è stata prontamente gestita e messa sotto controllo dal nostro personale, in conformità ai piani di sicurezza aziendale per la prevenzione di qualsiasi rischio all’interno dell’impianto. L’intervento tempestivo dei nostri addetti ha consentito di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno comunque operato per garantire ulteriormente la sicurezza dell’area. Durante l’evento si sono sviluppati internamente dei fumi che hanno indotto, solo a titolo precauzionale, a richiedere l’intervento dei servizi sanitari. Alcuni dipendenti sono stati visitati dai sanitari, ma le loro condizioni non hanno destato preoccupazioni particolari e sono stati prontamente dimessi senza alcuna conseguenza, tornando alle loro abitazioni in sicurezza. Desideriamo ringraziare i Vigili del Fuoco, i servizi sanitari, i carabinieri e tutto il nostro personale per la pronta e efficace gestione dell’evento”.