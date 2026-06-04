Principio di incendio in un appartamento a Ballabio: intervento dei Vigili del Fuoco

Fiamme in un condominio di via Confalonieri. Nessuna persona coinvolta

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza della Cri Valsassina e Polizia Locale

BALLABIO – Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Ballabio per un principio di incendio divampato all’interno di un appartamento in un condominio di via Confalonieri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre mezzi, un’ambulanza della Cri Valsassina e la Polizia Locale.

Secondo le prime informazioni non si sarebbero registrate persone coinvolte né feriti. All’interno dell’abitazione si trovava il proprietario, che sarebbe riuscito a mettersi in sicurezza senza conseguenze.

Le fiamme avrebbero interessato principalmente la cucina dell’appartamento, con danni limitati e circoscritti. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare rapidamente il principio di incendio ed evitare conseguenze più gravi.