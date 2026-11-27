Le fiamme hanno interessato il tetto di un’abitazione di due piani

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte

​MISSAGLIA – Intervento dei Vigili del Fuoco a Missaglia ieri, venerdì 28 novembre, per un principio di incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione di due piani.

Sul posto dalla sala operativa di Lecco sono state inviate tre squadre: una partenza dal distaccamento volontario di Merate e due dalla sede centrale di Lecco, un’autopompa serbatoio (APS), un’autoscala e un’autobotte.

​Il tempestivo intervento delle squadre ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse all’intera copertura e provocasse danni strutturali maggiori. Non si registrano persone coinvolte.