Principio d’incendio all’ospedale di Lecco, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme nella giornata di oggi, mercoledì, all’ospedale di Lecco

I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e bonifica della struttura

LECCO Nella giornata di oggi, mercoledì 23 settembre, i Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti con un grande dispiegamento di uomini e mezzi per un principio d’incendio all’interno di un piccolo magazzino dell’ospedale di Lecco.

I Vigili del Fuoco sono tempestivamente intervenuti sul posto e, quando sono le ore 14, sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e bonifica della struttura.

Appena possibile aggiornamenti sulla situazione e sulle cause dell’evento.