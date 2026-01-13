Pusher nigeriano arrestato a Calolzio: sequestrati 50 grammi di droga

L’uomo è stato perquisito dopo un tentativo di fuga e resistenza agli agenti; fermati e sanzionati due acquirenti

CALOLZIOCORTE – Un’operazione antidroga della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un cittadino nigeriano dedito per spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Calolziocorte. L’intervento è scattato nel pomeriggio di sabato nell’area del Parco Adda, dove la Squadra Mobile era impegnata in servizi di controllo.

Gli agenti hanno notato un via vai di persone che, dopo brevi contatti con uno uomo nell’area verde, si allontanavano rapidamente. Movimenti e tempistiche hanno fatto ipotizzare cessioni di droga, ipotesi confermata poco dopo dal controllo di due acquirenti, trovati in possesso di piccole quantità di droga per uso personale e sanzionati amministrativamente.

A quel punto i poliziotti sono intervenuti nei confronti del presunto pusher che, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento ostile tentando di sottrarsi al controllo e di fuggire. Ne è scaturita una breve colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato bloccato e perquisito.

Durante il controllo sono stati trovati e sequestrati circa 50 grammi complessivi di hashish e marijuana, oltre a quasi 500 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Il cittadino nigeriano è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, l’uomo è stato associato alla locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.