Raffica di furti in Valsassina, il sindaco di Primaluna chiede un incontro col Prefetto

PRIMALUNA – All’indomani della raffica di furti che si stanno registrando proprio in questi giorni in tutta la Valsassina, il sindaco di Primaluna Mauro Artusi ha chiesto un incontro con il Prefetto di Lecco Paolo Ponta, autorità provinciale di pubblica sicurezza. I continui furti (o tentativi di furto) che hanno interessato particolarmente anche il Comune di Primaluna stanno creando un diffuso sentimento di paura, insicurezza e rabbia per una situazione che sembra non avere fine.

“Ho ritenuto opportuno chiedere al sig. Prefetto un incontro teso a trovare le migliori strategie per assicurare quanto prima alla giustizia i responsabili di questi reati o comunque garantire una maggiore sicurezza al nostro territorio – ha spiegato il sindaco ai cittadini -. Ciò premesso, sono però purtroppo consapevole che le risorse umane delle forze dell’ordine sono limitate e ogni giorno sempre più impegnate in molteplici servizi. È quindi opportuno che anche tutti noi facciamo la nostra parte per contrastare questi reati”.

Il sindaco Artusi ha esortato tutti a denunciare eventuali furti alle forze dell’ordine e ha invitato la popolazione a essere attenta: “Molte vittime ritengono, sbagliando, che denunciare il fatto sia una inutile perdita di tempo. In secondo luogo, è opportuno che tutti noi siamo più vigili ed attenti nel notare persone sospette aggirarsi tra le nostre vie, segnalandone eventualmente la presenza ai vicini o nel caso alle stesse forze dell’ordine. Al giorno d’oggi siamo tutti iper-connessi per tanti, spesso futili, motivi. Possiamo anche esserlo per dare informazioni che possano essere d’aiuto per evitare che nostri vicini o conoscenti siano vittime di questi odiosi reati”.

Il primo cittadino, infine, ha invitato alla prudenza: “L’intrusione nella propria casa di estranei è oggettivamente qualcosa di insopportabile che potrebbe spingere ciascuno di noi a reagire, magari anche violentemente. Ricordiamoci però sempre che in caso di intrusione di ladri la priorità è la nostra incolumità. Evitiamo quindi inutili gesti eroici che possono comprometterla, limitandoci a chiamare immediatamente le forze dell’ordine fornendo loro dettagli il più possibile precisi. I nostri piccoli paesi sanno ancora manifestare un forte senso di comunità rispetto alle più grandi realtà urbane. Dimostriamolo anche in questa occasione”.