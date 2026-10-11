Raffica di furti tra Valmadrera e Civate: “Anche le telecamere ormai non servono quasi a nulla”

Ladri scatenati sabato sera, la preoccupazione e l’amarezza degli amministratori dei due comuni

Il sindaco Isella: “Quello che serve sono leggi più dure e drastiche, meno buonismo a tutti i costi”

VALMADRERA/CIVATE – Diversi furti sono stati denunciati nella serata di ieri, sabato 10 ottobre, tra Valmadrera e Civate. Una situazione che sta destando grande preoccupazione e allarme sia tra i cittadini che tra le istituzione, tanto che, via social, sono intervenuti anche gli amministratori dei due paesi.

“In riferimento ai diversi furti avvenuti in serata a Civate e so anche a Valmadrera, con dei metodi che sembrano dei veri e propri assalti, tengo a esprimere la vicinanza mia e dell’amministrazione del Comune di Civate alle famiglie e ai cittadini colpiti – ha detto il sindaco di Civate Angelo Isella -. Le nostre sono comunità laboriose fatte di persone per bene, abituate a vivere in armonia. Da troppo tempo assistiamo a un escalation di diversi tipi di episodi di illegalità e violenza che non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo più accettare!”

Il primo cittadino non ha condiviso tutta la propria amarezza: “Stiamo riempendo le nostre città di telecamere (a Civate ne abbiamo circa 80) e praticamente non servono a quasi nulla perché ormai non fanno nemmeno più da deterrente – ha detto -. Abbiamo impiegato decenni a costruire la nostra società basata sulla convivenza civile e non possiamo permetterci il lusso di vederla distrutta nel giro di pochi anni. Se il cittadino comune inizia a pensare di potersi fare giustizia da solo, allora lo Stato ha fallito e tutte le istituzioni, a partire da quelle al vertice della Nazione fino ai nostri comuni, devono tornare a pensare al ripristino della legalità e della giustizia come a una priorità non più procrastinabile. Quello che serve sono leggi più dure e drastiche, meno buonismo a tutti i costi e dare alle forze dell’ordine strumenti adeguati di controllo e repressione. E ai Giudici dobbiamo chiedere di punire i delinquenti per quello che sono, senza se e senza ma. Ai Cittadini in questo momento posso solo chiedere la massima attenzione e di comunicare alle forze dell’ordine ogni movimento sospetto che dovessero notare! Sono sicuro che le nostre comunità abbiano ancora dentro di loro la forza di far emergere valori positivi e rispetto della legalità in collaborazione con le forze dell’ordine!”

Anche la vice-sindaca di Valmadrera Raffaella Brioni, oggi, si è rivolta ai propri cittadini: “Cari valmadreresi, anche ieri sera si sono verificati episodi di furti. Da cittadina, prima ancora che da vicesindaco, desidero mandare un abbraccio a tutte le persone che hanno provato disagio e paura a casa propria Abbiamo telecamere ovunque, quasi fossimo al ‘Grande Fratello’, eppure evidentemente non basta. Ma cosa c’è ancora da rubare? Ormai viviamo con la paura di tenere in casa qualsiasi cosa abbia anche un piccolo valore. Come Amministrazione stiamo lavorando e continueremo a farlo insieme alle Forze dell’Ordine, affinché possa tornare la tranquillità nelle nostre comunità. Grazie a tutti coloro che prestano la massima attenzione a ciò che accade sul territorio. È fondamentale segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta alle Forze dell’Ordine, che ringrazio per il lavoro svolto ogni giorno, mettendosi in gioco e rischiando in prima persona. Non perdiamoci d’animo”.