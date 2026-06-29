Raffiche di vento sull’asilo Bonacina: lamiere pericolanti, intervento dei VVF

Le forti raffiche del tardo pomeriggio di oggi, lunedì, hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e la chiusura temporanea della strada

LECCO – Il maltempo e le forti raffiche di vento che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, hanno interessato la città hanno provocato un nuovo intervento di emergenza all’asilo di Bonacina, già gravemente danneggiato dall’incendio che nei giorni scorsi aveva devastato la copertura dell’edificio.

A causa del vento, alcune lamiere del tetto compromesso dal rogo si sono staccate e sono state sollevate dalle raffiche, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Per consentire le operazioni è stata disposta la chiusura temporanea di via Piloni prospiciente la struttura. I Vigili del Fuoco stanno provvedendo a rimuovere gli elementi pericolanti e a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Successivamente è stato necessario un ulteriore intervento. Dal tetto, infatti, è fuoriuscito nuovamente del fumo e, a scopo precauzionale, sul posto è stata fatta intervenire anche un’autobotte dei Vigili del Fuoco. Le squadre hanno quindi utilizzato gli idranti per raffreddare la copertura ed escludere la presenza di eventuali focolai residui, completando così le operazioni di messa in sicurezza.

L’episodio si inserisce a pochi giorni dal vasto incendio che aveva colpito il nuovo asilo di Bonacina, dove erano in corso i lavori di completamento dell’edificio. Le fiamme avevano interessato praticamente l’intera copertura della struttura, richiedendo un imponente intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco.

Il rogo, scoppiato intorno a mezzogiorno del 18 giugno scorso, aveva provocato ingenti danni al tetto dell’immobile, generando una densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza. L’intervento dei soccorritori aveva consentito di circoscrivere e successivamente mettere sotto controllo l’incendio. Fortunatamente anche in questa occasione non si registrano persone coinvolte.