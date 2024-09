Ragazzina cade in bicicletta, elisoccorso a Cassina Valsassina

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, mercoledì

La 14enne è stata trasportata all’ospedale in codice giallo

CASSINA VALSASSINA – Paura a Cassina Valsassina nel pomeriggio di oggi, 18 settembre, per una caduta in bicicletta che ha visto coinvolta una bambina di 14 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio e l’elisoccorso da Como.

Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento. La ragazzina, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).