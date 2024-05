Ragazzino investito in via Marco D’Oggiono, soccorso in gravi condizioni

La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi

Coinvolto un 15enne che è stato trasportato in ospedale in codice rosso

LECCO – Gravissimo incidente intorno alle ore 16.30 di oggi, martedì 30 aprile, quando un ragazzino di 15 anni è stato investito da un’auto in via Marco D’Oggiono a Lecco. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un forte botto e si sono subito accorti che era successo qualcosa di grave, allertando immediatamente i soccorsi.

Sul posto due ambulanze, una della Croce San Nicolò e l’altra del Soccorso Bellanese, insieme all’automedica da Lecco. Il giovane, che per l’impatto ha sfondato il parabrezza della vettura, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni. Si trova in rianimazione, la prognosi è riservata.

Soccorso in codice verde (poco critico) anche l’uomo di 49 anni alla guida dell’auto. Toccherà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, Polizia Locale e Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi del caso.

Particolarmente critica anche la situazione sul fronte della viabilità: via Marco D’Oggiono è stata chiusa al transito per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico dell’ora di punta è andato in tilt con ingorghi e code in centro città.