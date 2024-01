Ragni in lutto per la scomparsa di Giuseppe Ferranti

Aveva 96 anni: il funerale verrà celebrato lunedì nella chiesa di San Leonardo a Malgrate

Alpinista, membro del Cai, guida alpina e soccorritore alpino, Ferranti faceva parte dei Ragni di Lecco

MALGRATE – Mondo dell’alpinismo in lutto per la scomparsa di Giuseppe Ferranti, membro tra i più anziani ancora in vita dei Ragni di Lecco. Alpinista, membro del Cai, guida alpina e soccorritore alpino, Ferranti, per tutti semplicemente “Beppe”, era nato nel 1927 e ha dedicato gran parte della sua vita alla montagna.

Tra le tante imprese, che lo hanno reso una figura importante nell’intero mondo della montagna, lo Spigolo Giallo delle Tre Cime Lavaredo, le pareti verticali del Campanile basso di Brenta, lo Spigolo Delago nelle Torri del Vajolet, il Pizzo Badile, il Monte Bianco, il Monte Rosa, la Bianco Gratt del Bernina, la traversata dei Lyskamm.

Ferranti lascia la moglie Assunta, i figli Gianpiero, Antonella e Delia e i nipoti Luca, Carola e Chiara. Il funerale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Leonardo a Malgrate domani, lunedì 15 gennaio, alle 15.