Rancio. Via Coltogno chiusa per una piccola frana

Cede un muretto in via Coltogno a Rancio Alto

Strada chiusa a causa di una piccola frana

LECCO – Via Coltogno, nel rione di Rancio, chiusa per una piccola frana. A causa delle abbondati piogge degli ultimi giorni il muro di contenimento che costeggia il tratto più alto della via pedonale ha ceduto causando un piccolo smottamento.

Via Coltogno è una piccola strada pedonale che si stacca da via Antonio Bonaiti collegando Rancio Alto a via Paradiso. Il comune ha provveduto a transennare la strada e il passaggio nella parte alta della via è stato interdetto.