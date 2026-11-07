Rapine, lesioni e armi illegali: 42enne arrestato dai carabinieri di Merate

L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di sei anni, dieci mesi e ventisei giorni

Il 42enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Lecco

MERATE – Dovrà scontare una pena complessiva di sei anni, dieci mesi e ventisei giorni di reclusione il 42enne arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Merate in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Como.

Il provvedimento riguarda condanne divenute irrevocabili per rapina aggravata in concorso, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di armi, relative a fatti commessi tra il 2012 e il 2024 nelle province di Pavia, Monza Brianza e Como.

Tra i fatti che hanno contribuito alla determinazione della pena figura anche una rapina avvenuta nell’aprile 2024 ai danni di una sala slot di Mariano Comense, in provincia di Como. In quell’occasione il 42enne, insieme a un complice, si era allontanato a bordo di un’autovettura dopo il colpo.

La fuga era però durata poco. Una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Merate aveva intercettato il veicolo, dando origine a un inseguimento proseguito nella vicina provincia di Monza Brianza. L’intervento si era concluso con il blocco dei due occupanti e il recupero dell’intera refurtiva.

Dopo l’esecuzione del provvedimento e il completamento delle formalità di rito, il 42enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Lecco, dove dovrà espiare la pena stabilita.